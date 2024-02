Chronische Erschöpfung durch Störungen im Darm?

Bis zu 80.000 Menschen in Österreich leiden am Chronischen Fatigue Syndrom (ME/ CFS). In Zusammenhang mit Covid-19 werden es künftig noch viel mehr werden! Wissenschafter der MedUni Wien haben nun mögliche Biomarker identifiziert, die Diagnose und Therapie der massiven Erschöpfung verbessern könnten. Immunsystem und Darmgesundheit dürften entscheidende Rollen spielen.