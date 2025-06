Wie Doskozil, „Captain“ Hofer & Co. Urlaub machen

Am liebsten würde sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ja ein Wohnmobil ausborgen und damit die Küsten Europas abfahren. Doch für so eine Tour braucht man Zeit und die ist bei ihm stets ein knappes Gut. „Meine Frau und ich haben diesmal noch keinen Urlaub gebucht. Wahrscheinlich wird es aber wie jedes Jahr Kroatien und Deutschland, wo Julias Familie zuhause ist“, sagt Doskozil. Dass es ihn auch immer wieder an die Adria zieht, liegt daran, „dass Kroatien unkompliziert erreichbar ist.“ Doch wer glaubt, dass die Doskozils dort in einem noblen Fünf-Sterne-Resort residieren, irrt gewaltig.