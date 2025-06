Zwei Bullen-Stützen vermeiden Bekenntnis zum Klub

„Sind froh, dass wir ihn haben“

Oscar Gloukh ist einer der heißesten Transferaktien. Der Israeli möchte den nächsten Schritt gehen, soll beim FC Porto zumindest auf der Liste stehen. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass er über den Sommer hinaus an der Salzach bleibt. Rund 20 Millionen Euro würde man für den offensiven Mittelfeldspieler gerne haben. Trainer Thomas Letsch würde auf das Geld gerne verzichten, hätte den Techniker gerne weiterhin hier: „Wir sind froh, dass wir Oscar in unseren Reihen haben. Er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann.“ Gloukh selbst vermied ein klares Bekenntnis zu Salzburg und betonte: „Ich habe noch Vertrag, fühle mich sehr gut hier. Wir werden nach dem Turnier sehen, was passiert.“