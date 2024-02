Gewinnen Sie Schoko-Sammlerstücke von Tony‘s!

Tony’s Chocolonely betont nun in einer Aussendung umso mehr die Wichtigkeit eines Dialogs über existenzsichernde Löhne und Kinderarbeit in der Branche, statt durch rechtliche Mittel zum Schweigen gebracht zu werden. Die Marke plant, Einspruch gegen die Unterlassungsverfügung zu erheben, muss sich aber vorerst dem Urteil beugen. Für Schokoladenliebhaber bedeutet dies, dass drei der ursprünglich vier Sondereditionen möglicherweise bald Sammlerstücke werden, da Tony’s weiterhin auf die Missstände im Kakaoanbau aufmerksam machen will.