China holt wieder beide Titel bei der Team-WM

China bleibt im Tischtennis unangefochten die Nummer 1! Bei den Team-Weltmeisterschaften in Busan/Südkorea ging wie stets seit 2012 sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern der Titel an China. Die Frauen setzten sich im Finale am Sonntag gegen Japan mit 3:2 durch, die Männer besiegten Frankreich mit 3:0.