„Ich habe noch einmal alle an meiner Seite“

Die Stimmung ist fröhlich, es wird viel gescherzt. Doch in unbeachteten Momenten merkt man, dass auch Trauer im Spiel ist. Tochter Nina feiert an diesem Tag ihren 28. Geburtstag: „Es ist so schön, weil wir noch einmal was machen konnten. Aber traurig, weil es das letzte Mal sein wird.“