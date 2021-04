Samariter-„Wunschfahrt“: Ein berührender Ausflug

Mit dem „Wunschauto“, einem besonders ausgestatteten Rettungswagen, in dem es zum Beispiel einen Sternenhimmel gibt, wurde Mosawa erstmals in die Wohnung seiner Familie in Wien gebracht. Begleitet wurde er von speziell ausgebildeten Samaritern. Die Freude der Familie war groß. Mit Eltern und Bruder konnte Mosawa spielen und etwas unbeschwert Zeit abseits des Spitals verbringen.