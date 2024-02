Briefträger und Komponist liefert Hansis neuen Hit

Das Jahr 2018, eine Rast bei einem Radausflug im heimatlichen Alpbach. Briefträger und Hobbykomponist Dieter Klingler sitzt auf einem Stein am rauschenden Bach, schaut seiner Familie zu, denkt zufrieden über sein Leben nach – und wie ein Blitz schlägt ein passendes Lied in seinem Kopf ein. „Melodie, Text und Titel habe ich gleich auf das Handy gesungen, daheim ging es dann sofort in den Proberaum.“ Binnen einer Stunde war „I sitz auf an Stoa“ in der Rohversion fertig. „Das Leben hat mir so viel geb’n“, heißt es – und eigentlich waren es nur „wenige Soch’n, die i nit hätt soll’n machen“.