Mann (35) bedroht Polizisten und ruft Nazi-Parolen

Wild zu ging es am Freitagabend in Sölden im Tiroler Ötztal. Ein stark alkoholisierter Italiener (35) löste nicht nur den Brandmelder in einer Mitarbeiterunterkunft aus, sondern wollte auch auf die einschreitenden Beamten losgehen. Als die Handschellen klickten, gab er Nazi-Parolen von sich.