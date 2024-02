Schneechaos und eine verpatzte Generalprobe

Das Schneechaos rund um den Brenner sorgte auch in der Eishockeyliga für viel Theater. Während Asiago komplett im Verkehr stecken blieb, darauf die Partie in Innsbruck abgesagt wurde, trafen die Referees zum Spiel der Eisbullen – am Tag vorher angereist – in Bruneck mit großer Verspätung ein. So hieß es gut eine Stunde aufs Startbully warten. Als es endlich losging, führte Fehervar in Graz bereits 5:1 (am Ende 9:1), war klar, dass Salzburg auf Platz drei eingeschneit ist, die Ungarn Zweiter bleiben und das Champions League-Ticket haben.