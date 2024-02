Inter Kleßheim gesteht „generelles Versagen“ ein

Versprechen abgegeben

In Zukunft will sich Inter auf sportlicher wie auch organisatorischer Ebene neu und kompetenter aufstellen. In einer Sitzung am Dienstag wurde beschlossen, personelle Konsequenzen zu ziehen. Was sich genau ändern soll, ließ der Verein offen. Jedoch gab er „ein Versprechen an den österreichischen Futsal, sich von jeglicher weiteren Unprofessionalität zu distanzieren.“ Wie gut das in der kommenden Spielzeit funktioniert, wird sich zeigen.