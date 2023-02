Inter Kleßheim kürte sich mit Gala zum Meister

Viel Entschlossenheit

Nachdem Inter bereits im Vorjahr denkbar knapp den Titel verpasst hatte, zeigten Federer und Co. viel Entschlossenheit, kontrollierten das Match von Anfang bis Ende und siegten auch in der Höhe verdient. „Dass wir das geschafft haben, pusht den ganzen Verein, es kommen auch immer mehr Zuschauer“, ist auch Nikola Trkulja begeistert. In der ersten Liga wird sich der Aufsteiger auf mehr Fans einstellen müssen. „Wir wollen die Möglichkeit, in Liga eins zu spielen, auf alle Fälle wahrnehmen“, kündigte Federer an.