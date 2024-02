Falken wollen gegen Dornbirn siegen statt fliegen

Nach einem mehr als verpatzten Grunddurchgang haben die Basketball-Herren der BBU noch die Chance, die Saison zu retten. In Dornbirn kommt es morgen im direkten Duell zum Kampf um den Einzug ins Play-off der zweiten Liga. Den dafür nötigen vierten Tabellenplatz haben aktuell die Vorarlberger inne. Mit einem Sieg würden die Salzburger aber vorbeiziehen. „Es wäre extrem wichtig“, will Falken-Kapitän Marko Rakic siegen statt fliegen. Damit könnte seine Mannschaft die Saison noch retten. Nach zahlreichen Abgängen fand sie nie richtig in die Spur, feierte nur sechs Siege bei zwölf Niederlagen.