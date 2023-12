Linz sagt Hitze ade: 2024 gibt’s Flug an Ostsee

Der Start von Rhomberg Reisen in Oberösterreich ist mit der Kefalonia-Verbindung so gut geglückt, dass im nächsten Jahr das Angebot auf Lefkas und Epirus erweitert wird; mit Springer Reisen konnte für 2024 der Skiathos-Spezialist an den Flughafen Linz gelotst werden - und jetzt kommt noch ein Ziel für all jene dazu, die statt Hitzerekorden im Süden lieber eine sanfte Meeresbrise bevorzugen.