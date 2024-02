Von Eis bis Streiks: Flüge unter schlechtem Stern

„Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für unsere Gäste“, ließ die Lufthansa auf ihrer Internetseite am Mittwoch wissen. Ein Streik des Bodenpersonals sorgte dafür, dass viele Flüge in Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf nicht abheben konnte. Das hatte auch Auswirkungen auf den Airport in Linz.