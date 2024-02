Der erste Trailer zum „Borderlands“-Film ist da!

Neben der zweifachen Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett („Blue Jasmine“, „Aviator“), die in die Rolle der Kopfgeldjägerin Lilith schlüpft, sind unter anderem Jamie Lee Curtis, Kevin Hart als Roland sowie Jack Black als die Stimme von Roboter Claptrap mit von der Partie. Regie führt Eli Roth, der bislang vor allem für Horror-Streifen wie „Hostel“ oder „Death Wish“ verantwortlich zeichnete.

Gemeinsam müssen die ungleichen Helden gegen eine außerirdische Spezies und gefährliche Banditen kämpfen, um eines der brisantesten Geheimnisse des Planeten Pandoras zu lüften. „Das Schicksal des Universums könnte in ihren Händen liegen - aber sie werden für etwas mehr kämpfen: für einander“, so Lionsgate in einer Mitteilung.