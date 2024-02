Landesabgabe laut Jurist „ungleiche Behandlung“

Für den ORF müssen seit Anfang des Jahres alle Haushalte in Österreich Geld auf den Tisch legen. Nicht jeder Haushalt muss aber noch zusätzlich die Landesabgabe zahlen, die für die Kunst und Kultur verwendet wird. Fällig ist diese nur in vier Bundesländern. Ist das gerecht? Die „Krone“ befragte dazu einen Juristen am Beispiel Tirol.