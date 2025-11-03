Vorteilswelt
Opfer (17) notoperiert

Überfälle, Messerstich: Drei Kriminalfälle gelöst!

Wien
03.11.2025 17:04
Umfangreiche Ermittlungen sowie Hinweise aus der Bevölkerung führten die Ermittler zu den ...
Umfangreiche Ermittlungen sowie Hinweise aus der Bevölkerung führten die Ermittler zu den Verdächtigen (Symbolbild).(Bild: Jauschowetz Christian)

In Wien konnte die Polizei gleich drei Fälle aufklären: Tatverdächtig sind ein Supermarkt-Räuber, ein Messerangreifer in einer Trafik und ein Jugendlicher, der einen 17-Jährigen am Schedifkaplatz mit einem Messer lebensgefährlich verletzte. Hinweise aus der Bevölkerung sowie intensive Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur der Tatverdächtigen ...

Eine Serie von Raubüberfällen, eine Messerdrohung gegen eine Trafikmitarbeiterin und eine lebensgefährliche Messerattacke konnten laut Wiener Polizei nun aufgeklärt werden. Drei tatverdächtige Männer konnten überführt und festgenommen werden.

Supermarkt-Räuber überführt
Besonders dreist agierte etwa ein Supermarkt-Räuber in Wien-Floridsdorf am 9. August: Er versteckte sich in der Filiale und wartete, bis der letzte Kunde gegangen war und die Mitarbeiter den Dienstschluss vorbereiteten. Dann bedrohte er die Angestellten mit einer Waffe und forderte Bargeld aus dem Tresor, bevor er flüchtete. Dem 30-jährigen serbischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, von Februar 2023 bis August 2025 an mehreren Supermarkt-Standorten in Wien Raubüberfälle begangen zu haben – in drei Fällen soll er die Mitarbeiter mit Kabelbindern gefesselt haben.

Hinweise aus der Bevölkerung und ein Fahndungsbild führten die Spezialgruppe „Schalek“ zu dem Verdächtigen im niederösterreichischen Schwechat, wo bei einer Hausdurchsuchung tatrelevante Kleidung sichergestellt wurde. Der Mann zeigte sich bei der Vernehmung geständig und gab finanzielle Engpässe als Motiv an.

Mutige Mitarbeiterin in Trafik rief um Hilfe
Ein missglückter Raubfall in einer Wiener Trafik konnte ebenfalls erfolgreich aufgeklärt werden. Am 29. Oktober 2025 soll ein Mann in einer Trafik im Alsergrund eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht haben. Die Frau blieb standhaft, reagierte nicht auf die Drohungen und rief um Hilfe, woraufhin der Täter ohne Beute zunächst flüchtete.

Ein Beamter erkannte den bislang unbekannten Mann im Rahmen eines internen Mitfahndungsersuchens und informierte sofort die für den Fall zuständigen Kriminalbeamten. Der 44-jährige österreichische Staatsbürger soll zudem mit weiteren Raubdelikten in Niederösterreich in Verbindung stehen. 

Opfer (17) durch Messer lebensgefährlich verletzt
Eine blutige Auseinandersetzung am Wiener Schedifkaplatz sorgte ebenfalls für Aufsehen. Wie berichtet, eskalierte dort am 23. Oktober eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen. Ein 17-Jähriger wurde bei dem Streit durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt. Nach einer Notoperation befindet sich das Opfer inzwischen in stabilem Zustand. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung blieb der Täter zunächst unbekannt.

Die Ermittlungen der Wiener Polizei führten schließlich zu einem tatverdächtigen, 17-jährigen Syrer. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er am vergangenen Samstag in der Wohnung der Eltern festgenommen. Er schwieg bislang zu den Vorwürfen und wurde in eine Justizanstalt gebracht. 

Porträt von krone.at
krone.at
Wien
Opfer (17) notoperiert
Überfälle, Messerstich: Drei Kriminalfälle gelöst!
Ex-KHM-Chef Seipel
„Dieser Raub war keine besoffene Gschicht“
„She said Yes“
Rapper RAF Camora überrascht Fans mit Verlobung
Durch Wien geirrt
„Krone“-Journalist findet zwei vermisste Steirer
Zwei Männer in Haft
Kokain und Cannabis: Polizei sprengt Drogenbunker
