Überfälle, Messerstich: Drei Kriminalfälle gelöst!

Ein Beamter erkannte den bislang unbekannten Mann im Rahmen eines internen Mitfahndungsersuchens und informierte sofort die für den Fall zuständigen Kriminalbeamten. Der 44-jährige österreichische Staatsbürger soll zudem mit weiteren Raubdelikten in Niederösterreich in Verbindung stehen.

Opfer (17) durch Messer lebensgefährlich verletzt

Eine blutige Auseinandersetzung am Wiener Schedifkaplatz sorgte ebenfalls für Aufsehen. Wie berichtet, eskalierte dort am 23. Oktober eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen. Ein 17-Jähriger wurde bei dem Streit durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt. Nach einer Notoperation befindet sich das Opfer inzwischen in stabilem Zustand. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung blieb der Täter zunächst unbekannt.