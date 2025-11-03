Vorteilswelt
Abschied schon fix

Wechselt David Alaba nur wegen der WM in die USA?

Fußball International
03.11.2025 17:18
David Alaba
David Alaba(Bild: Real Madrid)

Wo geht die Reise von David Alaba hin? Sein Klub Real Madrid will den Vertrag des 33-jährigen Wieners nicht verlängern. Nun könnte ein Winter-Wechsel in die US-amerikanische MLS durchaus Sinn machen.

Laut „Weekend Sports“-Reporter Sebastien Vidal zeigt New York City FC großes Interesse, Alaba schon im Januar zu verpflichten. Der Klub von Hannes Wolf suche nach einem neuen Abwehrchef und Aushängeschild, heißt es. 

Hannes Wolf
Hannes Wolf(Bild: Chris Thor)

Alaba betonte zuletzt zwar immer wieder, sich bei Real zurückkämpfen zu wollen und seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag erfüllen zu wollen, aber ein Wechsel in die USA könnte angesichts der nahenden WM doch auch für den ÖFB-Star interessant sein. Denn: Alaba könnte in New York Spielpraxis sammeln, sich mit Lionel Messi messen und sich zudem auch noch an Stadien und Klima gewöhnen.

Lesen Sie auch:
David Alaba
Insider überzeugt
Aus und vorbei! Alaba wird Real Madrid verlassen
22.10.2025

22,5 Millionen Euro pro Jahr
Real Madrid würde seinen derzeit an der Wade verletzten Innenverteidiger angesichts eines Jahresgehalts von 22,5 Millionen Euro wohl keine Steine in den Weg legen ...

