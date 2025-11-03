Wechselt David Alaba nur wegen der WM in die USA?

Alaba betonte zuletzt zwar immer wieder, sich bei Real zurückkämpfen zu wollen und seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag erfüllen zu wollen, aber ein Wechsel in die USA könnte angesichts der nahenden WM doch auch für den ÖFB-Star interessant sein. Denn: Alaba könnte in New York Spielpraxis sammeln, sich mit Lionel Messi messen und sich zudem auch noch an Stadien und Klima gewöhnen.