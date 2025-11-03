Angeklagter: „Ich schlage doch meine Kinder nicht“

Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe

Laut Anklage soll der Mann zwischen 2005 und 2020 seine damalige Ehefrau und mehrere Kinder wiederholt geschlagen, bedroht und kontrolliert haben. Auch Nachbarinnen hatten ausgesagt, dass die Frau ihnen von Misshandlungen berichtet habe. „Sie hatte ein blaues Auge und eine aufgeplatzte Lippe“, erklärte eine Zeugin. Laut Anklage soll es auch zu Todesdrohungen gegenüber den Opfern gekommen sein.