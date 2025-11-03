Junge Rehgeiß von frei laufendem Hund zerbissen

Was ist eine „virtuelle“ Hundeleine?

Die „virtuelle“ Leine ermöglicht es Hundehaltern, ausgebildete Hunde ohne physische Leine zu führen, sofern sie jederzeit unter Kontrolle stehen und zuverlässig sind. Auf diesen Kompromiss hat man sich ja deshalb geeinigt, weil es – kurz vor Inkrafttreten der vom Land beschlossenen Verordnung – extremen Gegenwind zur geforderten ganzjährigen Hundeleinenpflicht gegeben hatte. Die Jäger sind damit alles andere als zufrieden: „Bei frei herumlaufenden Hunden, wo weit und breit kein Herrchen zu finden ist, funktioniert das einfach nicht!“