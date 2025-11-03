Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwerer Arbeitsunfall

Landwirt von Zuckerrüben zu Tode erdrückt

Niederösterreich
03.11.2025 16:11
Ein trauriger Arbeitsunfall ergab sich am Montagmorgen bei einer Zuckerrüben Abladung.
Ein trauriger Arbeitsunfall ergab sich am Montagmorgen bei einer Zuckerrüben Abladung.(Bild: DOKU NÖ)

Zu einem furchtbareren Arbeitsunfall kam es am Montagvormittag in Loosdorf (Bezirk Melk). Beim Abladen von Zuckerrüben wurde ein 46-Jähriger Landwirt begraben. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen. 

0 Kommentare

Wie es zu dem tragischen Unfall kam, ist noch nicht geklärt. Fest steht, dass ein Landwirt aus der Gemeinde Dunkelsteinerwald in den Morgenstunden gerade dabei gewesen sein muss, eine Ernteladung voller Rüben von seinem Anhänger abzuladen. Womöglich kam es bei der Öffnung der Ladewand dazu, dass der Mann unter den schweren Rüben regelrecht erdrückt wurde.

Die Feuerwehr rückte sofort aus- doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
Die Feuerwehr rückte sofort aus- doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät.(Bild: DOKU NÖ)
Der Unfall passierte bei der Rübenernte in Loosdorf.
Der Unfall passierte bei der Rübenernte in Loosdorf.(Bild: DOKU NÖ)

Sofort wurde ein Großalarm ausgelöst, die Freiwillige Feuerwehr Loosdorf rückte nach Sirenenalarm zur Menschenrettung aus. Zugleich wurde der Rettungsdienst des Samariterbundes Loosdorf sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 15 zur Unfallstelle gerufen. Leider ohne mögliche Rettung – der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen. 

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
144.907 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
125.173 mal gelesen
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
121.441 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf