Landwirt von Zuckerrüben zu Tode erdrückt

Wie es zu dem tragischen Unfall kam, ist noch nicht geklärt. Fest steht, dass ein Landwirt aus der Gemeinde Dunkelsteinerwald in den Morgenstunden gerade dabei gewesen sein muss, eine Ernteladung voller Rüben von seinem Anhänger abzuladen. Womöglich kam es bei der Öffnung der Ladewand dazu, dass der Mann unter den schweren Rüben regelrecht erdrückt wurde.