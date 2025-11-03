Landwirt von Zuckerrüben zu Tode erdrückt

Zu einem furchtbareren Arbeitsunfall kam es am Montagvormittag in Loosdorf (Bezirk Melk). Beim Abladen von Zuckerrüben wurde ein 46-Jähriger Landwirt begraben. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.
Wie es zu dem tragischen Unfall kam, ist noch nicht geklärt. Fest steht, dass ein Landwirt aus der Gemeinde Dunkelsteinerwald in den Morgenstunden gerade dabei gewesen sein muss, eine Ernteladung voller Rüben von seinem Anhänger abzuladen. Womöglich kam es bei der Öffnung der Ladewand dazu, dass der Mann unter den schweren Rüben regelrecht erdrückt wurde.
Sofort wurde ein Großalarm ausgelöst, die Freiwillige Feuerwehr Loosdorf rückte nach Sirenenalarm zur Menschenrettung aus. Zugleich wurde der Rettungsdienst des Samariterbundes Loosdorf sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 15 zur Unfallstelle gerufen. Leider ohne mögliche Rettung – der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.
