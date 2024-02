Rapp: „Gibt Leute, die bringen sich deswegen um!“

Die neue Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ sorgt für Furore: Erstmals werden auch Männer von Heidi Klum bewertet. Die Show an sich sorgt im Adabei-Duell für eine hitzige Diskussion: Während Rebecca Rapp meint, „Unterste Schublade, was Menschenrechte angeht“, sieht „Wildsau“ Lydia Kelovitz das ganz anders.