Rapp: „Jeder kleine Furz macht einen Unterschied“

Wer kann das Wort Klimakrise noch hören? Die meisten rollen nur noch die Augen – obwohl Regenwälder in Flammen stehen, Eisberge schmelzen, Menschen in Rio de Janeiro in Brasilien gerade unter einer gefühlten Temperatur von 62 Grad leiden und Italien letztes Jahr im Frühjahr gebietsweise kein Trinkwasser hatte. Angesichts all dieser Katastrophen fragt man sich: Kann man überhaupt noch was machen oder sind Hopfen und Malz schon verloren? Das stellt Sasa Schwarzjirg in der aktuellen Adabei-Duell-Folge zur Diskussion.