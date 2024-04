Wildsau: „Kirche soll sich aus Politik raushalten“

Ein Pfarrer will für die AfD kandidieren – und verliert seine Stelle: Ein Fall, der in Deutschland aktuell für Schlagzeilen sorgt. Unverständlich für Rebecca Rapp: Auch wenn sie gegen die AfD ist, sollte doch jeder für seine Überzeugungen einstehen dürfen. „Wildsau“ Lydia Kelovitz sieht das in diesem Fall etwas anders.