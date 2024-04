„Wildsau“ über Diddy: „Der gehört hinter Gitter“

Erst im November letzten Jahres konnte sich der Superstar mit seiner Ex nach Vergewaltigungsvorwürfen außergerichtlich einigen. Was die Frage aufwirft: Können die Mächtigen mit Geld alles lösen? „Der gehört hinter Gitter, bei dem, was der schon seit Jahrzehnten aufführt“, zeigt sich Lydia „Wildsau“ Kelovitz geschockt. Superstars und Straftäter? Die ganze Diskussion dazu im aktuellen Society Duell sehen Sie im Video oben.