Top-Gehälter im ORF, KI-Missbrauch & Ozempic-Hype

Die Liste der ORF-Spitzenverdiener sorgt für Aufruhr im Land: Sind diese Gehälter gerechtfertigt? Mehr als 200 Künstler und Künstlerinnen haben sich in einem offenen Brief gegen den Missbrauch von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Musikindustrie ausgesprochen. Kann man heutzutage noch von seiner Kunst leben? Und das Abnehm-Wunder „Ozempic“ boomt derzeit in Hollywood – gehört das ursprünglich für Diabetes eingesetzte Medikament verboten? Darüber diskutieren diesmal im „Adabei Duell“ Sängerin Rebecca Rapp und die „Wildsau“ Lydia Kelovitz.