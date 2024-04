„Wildsau“: „Ozempic? Würde ich gerne ausprobieren“

Das Medikament Ozempic ist in vieler Munde: Die eigentlich für Diabetiker entwickelte Arznei wird vor allem in Hollywood von den Top-Stars sehr gerne zum Gewichtsverlust eingesetzt. Auch in Österreich steigt die Nachfrage um die Diätspritze. Mit dem Effekt, dass das Medikament mittlerweile Mangelware ist. Abgesehen davon hat es unklare Nebenwirkungen. Ein Thema, dass auch im Adabei-Duell die Gemüter erhitzt.