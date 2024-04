Trans-Gesetze, Miss KI-Wahl & peinliche Politiker

Die Behandlung von Transgender-Jugendlichen dürfte in den USA künftig strafbar sein: Wird die USA immer transphober? Die Kleinpartei Volt will mit Taylor Swift-Tickets Wähler anlocken und zeitgleich polarisieren Sigi Maurer oder Herbert Kickl auf TikTok und Co.: Machen Politiker und Politikerinnen inzwischen alles für Stimmen? Außerdem sorgt ein außergewöhnlicher Schönheitswettbewerb für Aufruhr: Erstmals wird nun nämlich eine Miss-Wahl mit KI-Models veranstaltet. Über diese und weitere, absurde Themen diskutieren diesmal im „Society Duell“ Sängerin Rebecca Rapp und Reality-TV-Star Lydia Kelovitz.