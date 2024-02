Kim Jong Un soll Sohn verstecken: Er sei „zu dünn“

Aussehen von Tochter könnte ihr Vorteil in Rangfolge sichern

Es wird vermutet, dass Kim Jong Un ebenfalls versucht, seine Ähnlichkeit mit seinem Großvater hervorzuheben, um seine eigene Legitimität zu stärken. Da passt seine Tochter Ju Ae gut ins Bild, da das Mädchen auch nicht gerade dünn ist. Da sie auch in ihren Gesichtszügen dem Diktator ähnelt, könnte es sein, dass er sich deswegen entschieden hat, seine Tochter als Nachfolgerin und künftige Herrscherin zu etablieren. In der Öffentlichkeit treten sie gerne in zusammenpassenden Outfits auf.