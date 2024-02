Salzburger Rohdiamant verfolgt großen Traum

Nach einigen Stationen hat Kicker Lorenzo Coco nun in Horn ein Zuhause gefunden. Der gebürtige Salzburger, der auch das italienische Catania seine Heimat nennt, durchlief die Bullen-Akademie, wechselte dann in jene Leipzigs. Nach weiteren Stationen in Großaspach (D), Ried und den Young Violets spielte sich der 20-Jährige bei den Waldviertlern ins Rampenlicht.