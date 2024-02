„Aus gutem Holz“: Daniliuc will ein Bulle bleiben

In den ersten beiden Ligapartien der Bullen nach der Winterpause agierte Daniliuc im Zentrum der neuen Dreierabwehr. „Er hat in den letzten Spielen unter Beweis gestellt, wie wertvoll er für uns sein kann“, meinte Struber. „Dass er nicht nur auf dem Platz eine Verstärkung ist, sondern eine gewinnende Art hat, ist auch cool.“ In Zeiten wie diesen sei es auch wichtig, gute Typen in der Kabine zu haben. „Er ist aus richtig gutem Holz geschnitzt.“

Es gibt eine Kaufoption

Im Leihvertrag bis Sommer ist eine Kaufoption in bisher nicht genannter Höhe verankert. „Es wäre sehr positiv für mich, wenn ich hierbleiben kann“, meinte Daniliuc. Die Zukunft hänge neben seinen Leistungen auf dem Platz aber auch von den Plänen des Vereins ab. Der Wiener spielte in der Jugend bereits für die Großclubs Real Madrid und Bayern München. Im Profi-Bereich war er vor Salernitana in Frankreich für OGC Nizza tätig.