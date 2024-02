Teil von Tragfläche bricht weg - Notlandung

Jet macht Notlandung in Denver

Clarke war einer der Passagiere an Bord der Boeing, die am Montag auf dem Weg von San Francisco nach Boston war, als ein Teil der rechten Tragfläche regelrecht zerbröselte. Er hielt dann auf Video fest, als das Flugzeug fast 2000 Meilen (rund 3200 Kilometer) von seinem geplanten Zielort entfernt in Denver im US-Bundesstaat Colorado notlanden musste.