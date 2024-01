Klaffendes Loch in Flugzeugrumpf: Notlandung!

Passagierin Vi Nguyen aus Portland sagte, sie sei während des Fluges durch ein lautes Geräusch aufgewacht. Dann habe sie ein großes Loch in der Seite des Flugzeugs gesehen, wird sie von der „NY Times“ zitiert. „Ich öffne meine Augen und das Erste, was ich sehe, ist die Sauerstoffmaske direkt vor mir“, so die 22-Jährige. „Und ich schaue nach links und die Wand an der Seite des Flugzeugs ist weg.