Mehr als tausend Kilometer Abenteuer über Pyrenäen

Vorfreude auf Frau und Bett

Dennoch will der Skibergsteiger keine Sekunde missen: „Es war schön, mit einem meiner besten Freunde in so einer Gegend so ein Projekt zu machen.“ Obwohl er die schönsten Berge der Pyrenäen genossen hat, wollte der Werfenwenger auch wieder in den Pongau: „Am meisten freue ich mich jetzt wieder auf meine Frau, meine Eltern und mein Bett“, übernachtete er die vergangenen zwei Wochen im Wohnmobil.