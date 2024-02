„War Horror!“ Danksagmüller nach Quali erleichtert

„Ich bin realistisch und weiß, dass die Quali sehr schwierig wird“, sagte Skicrosser Christoph Danksagmüller (SC Salzburg) am Mittwoch. Doch am Donnerstag - als ernst wurde - zeigte er, was er drauf hatte. Der Mondseer schaffte als 28. die Qualifikation für das Rennen auf der Reiteralm am Sonntag. Für den Bewerb am Samstag war er am Vormittag noch 28 Hundertstelsekunden zu langsam gewesen.