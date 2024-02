Achtjährige bei Skiunfall in Tirol schwer verletzt

Die Serie schwerer Skiunfälle in Tirol reißt nicht ab: Nach einer ganzen Reihe von Einsätzen am Wochenende waren die Pistenretter auch am Mittwoch im Dauereinsatz. Einmal mehr gab es mehrere Verletzte zu beklagen. In Sölden (Bezirk Imst) endete eine Kollision für eine achtjährige Niederländerin fatal.