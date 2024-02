Pistenspaß endete mit Rippenbruch und Prellungen

Verheerender Wintersportunfall am Dienstag in Osttirol: Ein 48-jähriger Skifahrer geriet in Sillian über den Pistenrand hinaus und stürzte über steiles, weitgehend schneefreies Gelände ab. Der Slowene erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden.