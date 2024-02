Promi ersteigerte lustiges SIGNA-Überbleibsel

Mit den Pleiten seiner verschiedenen SIGNA-Firmenkonstrukte ging René Benko schon jetzt in die Geschichte der größten Insolvenzverfahren des Landes ein. Alles, was in den Geschäftsräumen, die teilweise in prestigeträchtiger Lage in der Wiener Innenstadt zu finden sind, übrigblieb, wir nun versteigert.