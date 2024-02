100.000 Euro vom Staat fürs Haus

Na, das ist aber nett: Weil es der Bauwirtschaft so schlecht geht (vor zwei Jahren hat man als Kunde nicht einmal Fixpreise mitgeteilt bekommen, weil sie so viele Aufträge hatten), soll jetzt ein Zuschuss von 100.000 Euro für Häuslbauer kommen. Ja, Sie haben schon richtig gelesen: 100.000 Euro - und NICHT rückzahlbar, bar auf die Kralle. Nicht von Oma oder Opa, nein, vom guten Vater Staat. Wenn das nicht angenommen wird, dann weiß ich nicht? Eh, natürlich wird so ein üppiges Geschenk gerne angenommen, aber, Hand aufs Herz: Irgendwer muss das ja auch bezahlen. Richtig, das sind dann wir. Wir Steuerzahler!