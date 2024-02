Haubenlokal trifft Heurigen: Sulz mit Tafelspitz

Christoph Vogler zaubert in der Küche des Restaurants Aelium in St. Pölten dieses Mal eine Tafelspitz-Sulz. Das gekochte Fleisch in Würfel schneiden und auch Zeller, Karotten, gelbe Rüben und Petersilienwurzel kleinhacken. Das Gemüse in einer verdünnten Suppe blanchieren, also weichkochen.