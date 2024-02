Falsche Polizeibeamten probierten es sechs Mal

So schützen Sie sich vor „falschen Polizisten“

• Vorsicht bei unbekannten Anrufern bzw. Personen!

• Fragen Sie sich: Kann die Geschichte stimmen? Sprechen Sie

sofort mit Verwandten oder Freunden!

• Geben Sie keine Details über Ihr Vermögen preis!

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - Legen Sie auf!

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung!

• Übergeben Sie niemals Geld oder Gold an Unbekannte!

• Fordern Sie von angeblichen Polizisten einen Dienstausweis!

• Kontaktieren Sie die Notrufnummer 133 und fragen Sie, ob es

diesen Polizisten wirklich gibt!

• Nehmen Sie Warnungen von Bankangestellten ernst