Westenthaler wird ORF-Stiftungsrat++Leichenfund

Für die FPÖ geht Peter Westenthaler in den ORF-Stiftungsrat. Dort soll er Anwalt Niki Haas ablösen. Als Grund für den Rückzug wurden „berufliche Gründe“ angeführt. Auf seine Expertise als Medienanwalt will die FPÖ weiterhin vertrauen. Die FPÖ will am liebsten die ORF-Gebühr abschaffen. Mit Westenthaler setzen die Freiheitlichen nun auf einen„profunden Kenner der österreichischen Medienlandschaft“, heißt es in einer Aussendung.