Vertrauensindex: Absturz für Schilling ++ Unwetter

Die Vorwürfe gegen ihre EU-Wahl-Spitzenkandidatin Lena Schilling haben dramatische Auswirkungen auf ihre Beliebtheit. Und: Heftige Unwetter haben am Donnerstag in der texanischen Großstadt Houston und den umliegenden Gebieten verheerende Schäden angerichtet und mindestens vier Menschen das Leben gekostet. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 17. Mai, mit Moderatorin Stefana Madjarov.