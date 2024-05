„Sündenregister“ ++ Slowawkei unter Schock

In einem brisanten Schreiben äußern 30 der 35 Mitglieder des ORF -Stiftungsrates scharfe Kritik am Umgang von Peter Westenthaler mit den öffentlich-rechtlichen Sendern und deren Mitarbeitern. Und: Fünf Mal wurde auf den slowakischen Premier Roberto Fico geschossen. Inzwischen befindet er sich außer Lebensgefahr. Die Krone News am 16. Mai, mit Moderatorin Stefana Madjarov.