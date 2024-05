Mercosur-Abkommen ++ Gudenus wettert gegen VdB

Der ehemalige FPÖ-Politiker Johann Gudenus hielt sich in letzter Zeit eher bedeckt. Seit dem Ibiza-Skandal hat er sich größtenteils aus der öffentlichen Arena zurückgezogen. Doch am Mittwoch sorgte er auf Instagram mit einem Beitrag für Aufsehen. In Reaktion auf ein Statement von Van der Bellen zur aktuellen Causa um Lena Schilling tobte Gudenus: „Herr Van der Bellen führt kein Amt, das widerwärtiger und parteiischer sein könnte.“