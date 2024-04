Benko ist aufgetaucht ++ Kommt 41 Stunden-Woche?

Überraschend, aber sicher gut vorbereitet, ist René Benko in Innsbruck vor Gericht erschienen. Laut Augenzeugen wirkte er sehr nervös, wie ein „aufgescheuchtes Hendl“, er ignorierte alle Medienvertreter und sprach kein einziges Wort. Auch Fragen wollte er nicht beantworten, sondern eilte in Begleitung seines Anwalts in den Gerichtssaal.