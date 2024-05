Axt-Killer gefasst ++ Coup gegen Drogenhandel

Im beschaulichen 2300-Seelen-Ort in Oberösterreich gelang den Ermittlern ein großer Coup. Und: In einer umfangreichen Ermittlungsaktion ist es dem Landeskriminalamt Niederösterreich gelungen, einen großen Drogenhändlerring auszuheben. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 21. Mai, mit Moderatorin Stefana Madjarov.