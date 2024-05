Grünes Theater ++ Thiem beendet Karriere

Jetzt ist es offiziell, was bereits seit Wochen gemunkelt wurde: Dominic Thiem beendet seine Karriere. Wie der 30-Jährige am Freitag auf seinem Instagram-Account verkündete, wird er noch in diesem Jahr die Schläger beiseite legen. Der Ausnahme-Tennisspieler aus Niederösterreich plant demnach, 2024 seine Karriere zu beenden.