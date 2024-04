Kopflose Leiche in Wien ++ Macheten-Mann verhaftet

Bisher gibt es eine Waffenverbotszone am Praterstern und Umgebung. Auch in Favoriten wurde sie eingeführt. In Wien-Mariahilf wurden Jugendliche am Dienstag von einem 39-jährigen Polen mit einer Machete bedroht. Der Mann konnte bald geschnappt werden. Gegen den Mann bestand bereits ein Waffenverbot. Der Pole wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.